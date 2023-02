Terni: ecco i tredici vincitori del ‘Premio San Valentino’

Al cenacolo San Marco di Terni, martedì 14 febbraio, sono stati annunciati ufficialmente i vincitori della seconda edizione del ‘Premio San Valentino’, assegnato dall’Istess a opere e figure che si siano impegnate nella valorizzazione della figura di Valentino da Terni o dei valori di cui è portavoce come matrimonio, famiglia, spiritualità, relazioni, solidarietà, pace.

I vincitori

I vincitori dell’edizione 2023 sono: Valentina Farinaccio (letteratura) per ‘Non è al momento raggiungibile’, riceverà il premio il 25 febbraio alle 17 al cenacolo San Marco di Terni; Giuseppe Cassio (storia) per il libro ‘San Valentino. Il profilo e l’immagine’, riceverà il premio il 19 febbraio alle 17 alla biblioteca comunale di Terni; Giuseppe Ferraro (filosofia) per il progetto della filosofia di strada, riceverà il premio il 16 marzo alle 17 al museo Diocesano di Terni, a chiusura del seminario filosofico dell’Istess; Lilia Sebastiani (teologia) per il lavoro sul ruolo della donna nella Chiesa, riceverà il premio il 20 febbraio alle 17, al termine della lectio magistralis che terrà per la scuola di teologia della Diocesi di Terni; Paola Boscaini e Bruno Prosdocimi (arte) per il progetto ‘La rosa di San Valentino’, riceveranno il premio il 25 febbraio alle 17 al cenacolo San Marco; Mark Kostabi (arte) per ‘La Cascata d’amore’, riceverà il premio il 3 marzo alle 17 nella galleria d’arte GC2 di Terni; il Lions club San Valentino (arte) per le vetrate della Basilica di San Valentino, il presidente Giuseppe Fatati riceverà il premo il 25 febbraio alle 17 al Cenacolo San Marco; il Centro culturale Valentiniano (teatro) per ‘Vita e martirio di San Valentino’, la presidente Maria Cristina Crocelli riceverà il premio il 18 febbraio alle 18.30 nella Basilica di San Valentino, al termine dello spettacolo; Francesco Bruni (cinema) per ‘Tutto chiede salvezza’, riceverà il premio il 25 febbraio alle 17 al cenacolo San Marco; Cristiana Pegoraro (musica) per ‘Colors of love’, ha ricevuto il premio il 14 febbraio nella Basilica di San Valentino, in occasione del concerto dedicato ai grandi amori della storia e dell’investitura ad ambasciatrice di San Valentino nel mondo; Luciano Moia (comunicazione) per ‘Noi famiglia e vita’, riceverà il premio il 25 febbraio alle 17 al cenacolo San Marco; Anna Fiscale (economia) per ‘Quid’, riceverà in primavera il premo.