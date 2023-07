Terni: ecco Orizzonti per ‘ricompattare’ il centrodestra locale

Una ‘reunion’ di ex leghisti – come Barbara Saltamartini, Leonardo Latini, i recenti fuoriusciti Daniele Nicchi e Nico Nunzi e via dicendo – e non solo. C’è anche questo nell’associazione politica e culturale ‘Orizzonti’ che, nata a Terni, verrà presentata ufficialmente martedì 25 luglio alle ore 18 al PalaSì. Obiettivo della nuova associazione – riporta una nota – «è stimolare in maniera costruttiva le amministrazioni pubbliche e la buona politica di centrodestra in Umbria sia a livello regionale che locale. Il nostro obiettivo – prosegue il comunicato stampa – è quello di poter fungere da incubatore di idee, promuovendo iniziative politico-culturali tese a valorizzare e non disperdere le capacità e le professionalità di tanti che oggi, sia nelle istituzioni che fuori, hanno il desiderio di rafforzare l’azione del centrodestra nella nostra regione. Senza volersi sostituire ai partiti – osservano i fondatori di ‘Orizzonti’ – vogliamo essere uno strumento di aggregazione per aprire un dialogo aperto e vero con la società che ci circonda a partire dal confronto con i cittadini, le realtà sociali ed i territori».

