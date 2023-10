Curiosa novità lavorativa – nelle scorse settimane Am Television l’aveva annunciata come proprio rinforzo – per una delle protagoniste del consiglio comunale di Terni, l’esponente FdI ed ex assessore allo sport Elena Proietti Trotti. Per lei, 36 anni da compiere a novembre, c’è l’incarico da direttrice generale in uno dei centri polispecialistici della città, vale a dire Effemedica. La decisione è di chi ha in mano la struttura, Francesco e Nicola Castaldi.

