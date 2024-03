Terni: ex Fere, ItalianAttori e All stars sosia in campo per aiutare i bimbi

Tanti ex giocatori della Ternana, la nazionale ItalianAttori e gli All stars sosia insieme per aiutare Sos Villaggi dei bambini, parte del network di Sos Children’s Villages e rappresentato nella circostanza dall’avvocato Giada Briziarelli. Nasce così la ‘Partita della solidarietà’ in programma mercoledì 20 marzo dalle 9.45 allo stadio ‘Libero Liberati’: l’evento – organizzato insieme al Comune e Us Acli con il patrocinio di Coni, Provincia ed ufficio scolastico regionale – è stato presentato mercoledì mattina nella sala Pirro di palazza Carrara. Obiettivo? «Assicurare un sostegno concreto per il futuro di tutti i bambini e ragazzi. Che sia una grande festa», l’auspicio lanciato dai protagonisti.

MERCATINO SETTIMANALE ANTICIPATO

La solidarietà

Numeri rilevanti per l’iniziativa considerando che si parla di circa 4.400 protagonisti tra tutti gli alunni del territorio coinvolti tra presenze sugli spalti ed esibizioni nel pre triangolare calcistico. «Felicissima di mettere insieme arte, spettacolo e sport. Questa è un’associazione – ha sottolineato la Briziarelli – nata nel secondo dopoguerra vedendo le condizioni dei bimbi. Nei villaggi vivono piccoli di diverse fasce di età e l’attività è per farli reintegrare nelle loro famiglie oppure garantirgli un futuro in altri nuclei. Si svolge attraverso programmi ed è importante». Il ricavato dell’evento sarà interamente per loro. «Un evento a favore dei bimbi che sono in un momento di disagio – le parole dell’assessore alla scuola Viviana Altamura -, per Terni è la prima volta. Grazie alle dirigenti scolastiche per il supporto. Ci scusiamo se ci sarà qualche problema di viabilità», ha specificato in merito al flusso di persone previsto. Il mercatino, come noto, è stato anticipato a martedì 19.

GUIDA E IL NODO CONVENZIONE LIBERATI – VIDEO

Impegno e fiducia

Per l’esecutivo Bandecchi in azione anche l’assessore allo sport Marco Schenardi: «Il presidente della Ternana Nicola Guida è sempre vicino agli impegni sociali- Ringraziamo anche Manila Tellini dell’Acli, la Figc, l’associazione arbitri e la Comunità incontro». Sorridente il numero uno di via della Bardesca: «Abbiamo aderito volentieri perché sono cose in cui crediamo. Ci saranno anche vecchie glorie della Ternana, tra le quali Schenardi (ne nascerà un simpatico siparietto, forse scenderà in campo anche lo stesso Guida per qualche minuto). Giocherei volenteri, in passato ho partecipato come calciatore ad iniziative del genere. E forza Fere, abbiamo bisogno del vostro supporto a partire dalla gara con il Cosenza», il messaggio. «Una manifestazione molto bella tra amicizia, impegno e fiducia, frutto di una sinergia tra tutti. Deve essere una festa per i bambini», il pensiero del delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli. Sullo stesso filone Mauro Esposito dell’ufficio scolastico regionale: «Le scuole si sono adoperate per sviluppare questa sensibilità, si potranno provare emozioni diverse il 20 marzo». Il costo simbolico del biglietto è di 5 (inclusa prevendita) e le prevendite saranno disponibili tramite il circuito Vivaticket.

Le vecchie glorie

Per ora non è stata resa nota la lista della nazionale sosia e di quella attori. C’è invece quella delle ex glorie rossoverdi: ci saranno Cunzi, Cejas, Defendi, Caccavale, Manni, Cibocchi, Papini, Miglietta, Brevi, Fabris, Borrello e Borgobello: «Si è infortunato e sarà presente, sostituito dal presidente Guida», la battuta di Schenardi sull’ex attaccante. Poi Tozzi Borsoi, Forte e si è in attesa della risposta di Grabbi. In più Tagliavento, due esponenti della Ternana Women (Coletta, Rinaldi), alcuni consiglieri di maggioranza (Colasanti, Presciuttini, Sterlini, Fortunati) e di minoranza (Proietti Trotti al momento, Spinelli ha dovuto dare forfait). «Ho accettato subito, solidarietà e beneficenza al primo posto», il breve commento di Marco Scimia (Johnny Depp) della nazionale sosia. Non ci sarà il vicesindaco Riccardo Corridore: «Doveva essere lui l’allenatore, l’ho esonerato perché ha impegni. Siamo in cerca». Possibile che sarà un giornalista, vedremo. A chiudere il cerchio Breda. A palazzo Carrara anche Francesca Landi, responsabile della comunicazione esterna dell’associazione Sos villaggi dei bambini onlus, e la funzionaria – impegnata nell’organizzazione – Michela Moretti. Ultimo intervento per Giulia, una 18enne della Comunità Incontro che ha voluto veicolare un messaggio: «Lo sport mi ha salvato la vita. Ho iniziato a fare ginnastica artistica quando avevo 14 anni, poi sfortunatamente ho iniziato ad usare sostanze». Poi l’attività sportiva a ‘tirarla’ fuori.