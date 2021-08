Intervento della Croce Verde di Ferentillo e della polizia di Stato – squadra Volante di Terni – nel pomeriggio di venerdì in un’abitazione di via Vesare Battisti. Il motivo: una giovane donna, in stato di confusionale probabilmente dovuto all’assunzione di alcolici, è caduta a terra accidentalmente, riportando una lesione alla testa. Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata all’ospedale di Terni per le cure del caso: le sue condizioni non sono gravi.

