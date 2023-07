Terni, Ferranti (FI): «Corridore un po’ confuso su Asm»

di Francesco Maria Ferranti

capogruppo FI in Comune e presidente IV commissione



Vedo il vice sindaco un po’ confuso nelle sue ultime comunicazioni urbi et orbi alla città. Qualche giorno fa ha dichiarato che la commissione garanzia e controllo non tenne la riunione e la rinviò poiché era stato convocato il dirigente al commercio sbagliato.

Intanto sottolineo al vice sindaco che la IV commissione ha tenuto regolarmente la seduta della commissione audendo in modo utile l’assessore al commercio Renzi in merito allo spostamento del mercatino alla passeggiata e il dirigente è stato in quella occasione convocato dal segretario funzionario della IV commissione, quello che risulta detenere la dirigenza a tutt’oggi, ovvero il dottor Grigioni. Forse il vice sindaco dovrebbe ricordarsi se riorganizza le posizioni dirigenziali dell’ente di ufficializzarle sul sito istituzionale in modo pubblico e non solo sui social.

Allo stesso modo riscontro confusione in merito all’ccordo raggiunto con l’Ad di Asm per i pagamenti delle ditte fornitrici di Asm. La settimana scorsa il Corridore dichiarava attraverso il sito istituzionale dell’ente di aver raggiunto l’accordo con l’Ad Asm per il pagamento del corrente a 120 giorni. Oggi il vice sindaco incontra il presidente di Confartigianato e dichiara nuovamente a mezzo stampa che i pagamenti correnti per le ditte fornitrici saranno a 90 giorni.

Ci faccia capire che accordi sigla Corridore e ci faccia capire se fa amministratore o il capo partito in piena campagna elettorale. Non ci stupirebbe che al prossimo incontro, magari con la Cgil, il vice sindaco rilanci dichiarando che le ditte fornitrici di Asm saranno pagate con un suo nuovo accordo a 30 giorni.