Terni: finisce con l’auto nella scarpata. Soccorsa 73enne

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di lunedì in strada di San Bartolomeo, zona Terni Est. Una donna di 73 anni (T.M. le sue iniziali) al volante di una Fiat Panda, ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi nella scarpata adiacente la carreggiata, fra gli ulivi. La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Terni e dagli operatori del 118 che l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Terni. Esclusa la riserva di prognosi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della III sezione territoriale della polizia Locale di Terni.

