Impatto frontale nella prima mattinata di venerdì lungo via Narni, non distante dall’incrocio con via del Convento. A scontrarsi una Fiat Punto condotta da un 54enne ed un autoarticolato, incidente forse dovuto ad un colpo di sonno del primo: è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Terni, mentre gli addetti di Area Sicura si sono occupati della pulizia della sede stradale.

