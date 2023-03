Terni: fuga di gas nel condominio Ater. Tutti evacuati, poi il problema viene risolto

Fuga di gas nel pomeriggio di sabato in un condominio Ater di via Liutprando, a Terni. In seguito ad un problema legato al contatore presente all’interno di un appartamento posto al secondo piano, le oltre quaranta abitazioni – non tutte abitate – sono state evacuate dai vigili del fuoco a scopo precauzionale. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia Locale per il necessario supporto alle operazioni. L’intervento di un tecnico Asm, che ha sostituito la manopola del contatore difettoso dopo la chiusura dell’impianto che rifornisce la palazzina, ha consentito di risolvere la problematica e di far rientrare i residenti, fra cui anziani e persone invalide.

Condividi questo articolo su