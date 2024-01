Terni, gatta finisce in lavatrice: veterinario le salva la vita

Lettera aperta della dottoressa Roberta Dotti

Vi racconto quello che è capitato la sera del 30 dicembre a Terni, ad una gattina. Pallina è una bellissima gattina tricolore di due anni di Laura e Massimo. La sera del 30 dicembre Laura prepara la lavatrice, mette dei cuscini all’interno e lascia l’oblò aperto, più tardi seleziona il lavaggio rapido a freddo e avvia la lavatrice. Solo a lavaggio terminato si accorge che nella lavatrice era finita Pallina.

Da lì il panico, Pallina respira ancora è bagnata e fredda, avvisano subito il veterinario dell’accaduto e corrono in clinica. Il dottor Massimo Triola, noto medico veterinario, direttore sanitario e titolare insieme alla moglie, la dottoressa Roberta Dotti, dell’ambulatorio Triola, è lì ad aspettarle. Pallina arriva in stato di shock respira autonomamente, ma è politraumatizzata ha le convulsioni e edema celebrale. Le condizioni fanno pensare al peggio. Ci vorrà tutta la notte per stabilizzarla e ridurre l’edema e tutta l’esperienza di un bravo veterinario per riuscire a superare le crisi più brutte dovute ai continui traumi subiti durante il lavaggio.

Pallina ha tutta la forza di una giovane e vivace gattina, Laura Massimo e Valentina sono continuamente in contatto con l’ambulatorio per avere sue notizie. E le buone notizie arrivano, Pallina sta meglio, non ha più le convulsioni, è stabile. Pallina torna a casa dopo 5 giorni. Sta bene, deve prendere ancora dei farmaci per qualche giorno ma finalmente tutti possono tirare un sospiro di sollievo. È stato un miracolo di Capodanno, ma soprattutto è stato un medico, un medico veterinario, il dottor Massimo Triola a renderlo possibile.