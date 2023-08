Terni, ginnastica artistica: novità in via della Caserma

Novità di stampo sportivo in arrivo a Terni. A darne conto è l’associazione sportiva dilettantistica che se ne occuperà, vale a dire la Gioco in Movimento Asd del presidente Marco Di Loreto: in partenza una nuova scuola di ginnastica artistica. A dirigerla sarà Letizia Puzzonia.

La novità

Si chiamerà ‘Ginnastica GiocoMovimento’ e si unirà ai corsi di preparazione già esistenti, ‘NextGeneration Training’ e ‘NextGeneration Dance’. La Puzzonia è specializzata in scienze motirie con esperienza decennale nel mondo della ginnastica: sarà protagonista nella palestra della scuola primaria Vittorio Veneto, in via della Caserma. Un’opportunità in più specie per i bimbi.