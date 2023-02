Terni: i ‘Paesaggi sonori del cinema’ in scena a scuola

«Silenzio!». È l’imperativo che risuona su ogni set cinematografico, il silenzio necessario per far esplodere un mondo di suoni, rumori, effetti, musiche, paesaggi sonori appunto, che gioca un ruolo fondamentale nella costruzione dell’immaginario cinematografico e che costituisce il primo grande passaggio tecnologico della storia della ‘settima arte’. È questo il tema al cuore del progetto promosso dall’Iisca di Terni, l’istituto che comprende il liceo classico ‘Tacito’ e il liceo artistico ‘Metelli’, in partnership con le scuole secondarie di primo grado ‘Benedetto Brin’ e ‘Leonardo da Vinci – Orazio Nucula’, grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del bando Cips (Cinema e immagini per la scuola) ‘Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione’ – cinema scuola lab del Ministero della cultura e Ministero dell’istruzione e del merito.

‘Paesaggi sonori del cinema’

‘Paesaggi sonori del cinema’, che vede la partecipazione di soggetti pubblici e privati quali il Comune di Terni, Pars Film e ArtedelContatto, prenderà il via la mattina del prossimo 28 febbraio al Cityplex Politeama Lucioli, pure partner del progetto, con la proiezione del film ‘La stanza delle meraviglie’ di Todd Haynes. Il secondo appuntamento per i 200 studenti coinvolti sarà il 6 marzo con la masterclass di Tullio Morganti, uno dei più importanti tecnici del suono italiani, vincitore di tre David di Donatello (per ‘Sud’, ‘Nirvana’ e ‘Ovosodo’) e docente di suono in presa diretta e sound design alla Rufa di Roma. A seguire, prenderanno il via le attività laboratoriali in cui i ragazzi avranno la possibilità di esercitare la propria immaginazione creando nuovi paesaggi sonori, nuovi racconti audiovisivi da cui emerga con forza la potenza espressiva del sonoro e il suo imprescindibile connubio con le immagini in movimento.