Terni, i top del mondo sportivo premiati dall’Anaoai: «Hanno dato lustro alla città»

Un riconoscimento agli atleti che, durante il 2023, si sono messi in evidenza nello sport e ai dirigenti in grado di organizzare manifestazioni di livello nazionale ed internazionali. L’iniziativa è dell’Anaoi, l’Associazione nazionale atleti olimpionici e azzurri d’Italia del presidente Silvano Pani, e si è svolta venerdì pomeriggio in Comune a Terni. Testimonial della cerimonia il pluricampione mondiale del ciclismo Roberto Chiappa.

I premiati

Gli atleti premiati sono Matteo Tonelli (canottaggio), Riccardo Menciotti (nuoto paralimpico), Valentina Pettinacci (atletica leggera Special Olimpics), Elena Coletti (canottaggio) e Loris Antonelli (paracadutismo). I dirigenti sono invece Moreno Rosati (vice presidente Confederazione boccistica internazionale), Alberto Tiberi (presidente Circolo Scherma Terni e del comitato mondiali paralimpici Terni 2023) e Stefano Tombesi (consigliere world archery Europe e della Fitarco, presidente dell’Asd Arcieri Città di Terni): «Premiamo – ha specificato Pani – atleti ternani e non, ma che hanno dato lustro in questi anni allo sport e alla città di Terni». Riconoscimenti anche per i tecnici dell’ufficio comunale allo sport, vale a dire la dirigente Emanuela De Vincenzi e il funzionario tecnico con posizione organizzativa Fausto Ottaviani. Presenti anche il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli, l’assessore Marco Schenardi e il presidente regionale del comitato Fair Play Stefano Lupi.