Terni: il 17 marzo arriva la ‘Cesi parade’

Arriva il 17 marzo sulle strade ternane la ‘Cesi parade’, evento dedicato alle auto storiche organizzato dall’associazione Autodepocaeventi di Terni. «Il successo della terza edizione di ‘Supercarslot’ – spiega il presidente di Autodepocaeventi Francesco Falciola – format che dal 2021 contrassegna l’autunno per gli appassionati del motorismo storico, ha suggerito allo staff di ‘Autodepocaeventi’ di presentare la quarta edizione, in programma per ottobre 2024, con un ‘prologo’ della durata di una giornata, ma dello stesso livello qualitativo».

‘Cesi parade’

«La giornata inizierà con il briefing ed una colazione offerta ai partecipanti presso All days in via Bartocci, per poi proseguire con un riordino in corrispondenza della stazione di Cesi per rievocare il successo della nota classica delle due ruote e sidecar ‘Cesi Scalo/Cesi’ per l’occasione dedicata alle quattro ruote che emozionali che verrà riproposta nel format introdotto con la terza edizione di ‘Supercarslot’: sfilata dinamica su strade chiuse al traffico riservata non solo ai veicoli storici ma anche alle più recenti supercar. L’obiettivo quello di offrire un percorso nella storia che vedrà le auto partire, una dopo l’altra, dalle più risalenti alle più recenti. Quindi dopo il successo di ‘Valnerina parade’, l’inedito su strade chiuse al traffico della trascorsa edizione di Supercarslot, ecco, analogamente, ‘Cesi parade’ al cui termine i partecipanti, lambendo Carsulae, raggiungeranno Casteltodino e Montecastrilli per una conviviale dedicata ai soci ed allargata per l’occasione a tutti i partecipanti. Al termine tutti i partecipanti sfileranno nel centro di Montecastrilli fino a raggiungere l’area del centro fieristico di Montecastrilli dove l’evento si inserirà nel contesto di MotorInn dove le auto verranno poste al vaglio di una giuria dedicata che premierà gli esemplari più rappresentativi, privilegiando quelli di rilevanza storica e collezionistica certificati dall’Automotoclub storico italiano ma senza trascurare ogni altro veicolo purché capace di emozionare. Premi quindi dedicati ai soci ma anche a chi si avvicina per la prima volta a ‘Supercarslot’. Premi inoltre riservati, rispettivamente, alle categorie storiche e supercar e all’equipaggio proveniente da più lontano, mentre due classifiche a parte riguarderanno, rispettivamente, gli equipaggi composti da donne ed i club/scuderie partecipanti con il maggior numero di iscritti».