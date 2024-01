Terni, il centrosinistra in piazza: «Bandecchi, misura è colma»

Una manifestazione contro «il comportamento aggressivo e sessista del sindaco Bandecchi che impedisce un confronto civile fuori e dentro il consiglio comunale» e contro «la continua mortificazione delle donne considerate prede dell’uomo ‘normale’». Così il centrosinistra a Terni lancia l’iniziativa programmata per sabato pomeriggio – dalle 17.30 – in piazza della Repubblica dopo quanto accaduto lunedì a palazzo Spada: «Le istituzioni, le cittadine ed i cittadini meritano rispetto». La firma è di PD, M5S, AVS, Partito Socialista e Kenny Innovare per Terni: «La misura è colma. Uniamo le forze per difendere una Terni inclusiva, rispettosa e coesa». L’evento andrà in contemporanea con il primo congresso programmatico di Alternativa Popolare, al debutto alle 16 di sabato al PalaTerni.

