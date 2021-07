Terni: «Il Comune colpisce le operatrici degli asili nido»

del gruppo aziendale Uil al Comune di Terni e Uil Fpl Terni

Il Comune di Terni sta operando un taglio del 10% da 5 mesi sullo stipendio di qualche decina di operatrici degli asili nido, non provvedendo al pagamento dell’indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale e che invece era stata regolarmente pagata per 12 anni. Fino ad ora il mancato pagamento ha riguardato sulle 750 euro, cifra certo significativa su cui le operatrici avevano fatto affidamento.

Non sappiamo il perché, ma qualsiasi possa essere il motivo è prima di tutto estremamente grave che i dirigenti non abbiano neanche informato preventivamente né il sindacato né le operatrici. Sono venuti meno, contro ogni norma, ad un obbligo pattizio derivante da un contratto di lavoro senza sentire neanche il dovere di dare delle motivazioni, dimostrando così quanta poca considerazione hanno verso queste lavoratrici che, tra l’altro, hanno con grande disponibilità continuato a garantire il funzionamento del servizio anche durante la pandemia. Un comportamento che il Comune di Terni non aveva mai assunto prima. Arrogante, prima ancora che irregolare.

Si registra in generale un deciso peggioramento nel rapporto tra l’amministrazione e i lavoratori che si è certo acuito con l’avvento dei nuovi dirigenti e che già ha ricadute pesanti sulla qualità dei servizi erogati. È, tra l’altro, anche in atto una procedura di sciopero degli assistenti sociali mentre la tensione si taglia con il coltello anche presso la polizia Locale.

In particolare la Uil Fpl chiede che sia immediatamente riportata a norma la situazione delle operatrici dei nidi rispettando gli obblighi del contratto collettivo di lavoro che, essendo frutto di un’attività pattizia tra le parti, non può essere inapplicato o sospeso con decisione unilaterale dall’amministrazione. Eventuali maggior costi per gli interessi maturati, secondo la Uil Fpl, dovranno essere addebitati direttamente ai dirigenti che hanno assunto queste decisioni e non potranno ricadere sul bilancio del Comune, quindi a carico di tutti i cittadini.

La Uil Fpl ha organizzato un’assemblea con le educatrici degli asili nido per lunedì 12 luglio alle ore 17 presso i locali della Fondazione Aiutiamoli a Vivere in via XX Settembre. La mobilitazione ormai è stata avviata e sembra destinata a crescere, nonostante il periodo estivo. Oltre alle iniziative prettamente sindacali nei confronti dell’amministrazione, saranno avviate anche vertenze individuali di lavoro con richiesta di intervento dell’Ispettorato del lavoro al fine di non perdere quanto dovuto.