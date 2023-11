Terni: il congresso provinciale di Forza Italia elegge Fatale nuovo coordinatore

LE FOTO

Nuovo coordinatore provinciale per Forza Italia, a Terni. Il congresso provinciale che si è tenuto sabato pomeriggio ha infatti eletto per acclamazione il ternano Stefano Fatale, con la mozione congressuale unitaria ‘Forza Italia per l’Umbria – Stabilità e competenza’ che punta sull’unità della coalizione di centrodestra e sul ruolo centrale di FI anche rispetto al mondo civico. Fatale prende il posto del narnese Sergio Bruschini, coordinatore provinciale di FI Terni per 9 anni, dal 2014. I lavori sono stati presieduti dall’onorevole Alessandro Battilocchio. Hanno partecipato, fra gli altri, i parlamentari Raffaele Nevi e Fiammetta Modena, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, l’assessore regionale Roberto Morroni, il capogruppo di FI in consiglio a Terni Francesco Ferranti. Diciotto i membri del nuovo coordinamento provinciale guidato da Fatale: Sergio Bruschini, Roberto Meffi, Giovanni Pacifici, Filippo Dzieceleski, Gabriele Bonifazi, Marco Benucci, Lucia Dominici, Benedetta Salvati, Rita Valentini, Elia Franciosa, Doriana Musacchi, Fabio Carloni, Giandomenico Faustini Pongelli, Vanio Ortenzi, Valerio Mecarelli, Marco Bonfiglio, Paolo Cicchini ed Elisabetta Manini.