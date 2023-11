Terni, il curioso caso di via Pressio Colonnese: immobili all’asta per oltre 1 milione di euro

di S.F.

Via dei Pressio Colonnese, civici 61 e 63. È qui, a circa 300 metri in linea d’aria dall’Ast, che da tempo – tutto legato ad un pignoramento – si trascina una curiosa e complessa situazione: un elevato numero di appartamenti e box garage è finito all’asta per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro. Né il primo né l’ultimo caso del genere ovviamente, ma si tratta di uno di quelli con maggior valore. Se ne occupa l’avvocato Marco Delibera, il delegato alla vendita, con appuntamento fissato al 7 febbraio 2024.

Pioggia di lotti

I lotti in ballo del compendio pignorato (che ha meno di venti anni) sono nove, il secondo dei quali (B) ne mette ulteriormente insieme decine per una cifra a base d’asta superiore al milione di euro dopo la stima firmata dal geometra Marco Della Sala nel dicembre 2022. Senza scendere troppo nei tecnicismi, il primo (A) riguarda esclusivamente l’ala al civico 61 di via dei Pressio Colonnese mentre il (B, più corposo) è per il 63. Tutto ciò proprio di fronte alla residenza protetta per anziani Villa Maria Luisa. «Si precisa – si legge nella perizia pubblica – che al fine di poter accede alle varie unità immobiliari pignorate, si è reso necessario un importante intervento del fabbro per l’apertura e/o la messa in sicurezza di diverse porte di accesso agli appartamenti, in modo particolare per quelli ubicati al civico 63 che presentavano diverse porte divelte». Si parla di un fabbricato residenziale non proprio piccolo: cinque piani fuori terra, locali tecnici, box garage e rampa esterna carrabile. Difficile pensare che la situazione possa risolversi a stretto giro.