Terni: il liceo classico protagonista con ‘La notte delle Muse’

É ormai una tradizione, un appuntamento a cui nessuno della grande e affiatata comunità del ‘Tacito’ vuole mancare. Giovedì 21 dicembre, dalle ore 19, il liceo classico di Terni si trasforma: il grande edificio si illumina nel crepuscolo ed apre le sue porte alla ‘bellezza’. E l’avventura inizia e diventa un viaggio intenso, ricco e appagante alla scoperta del metaverso. «Un viaggio che la nostra scuola – riporta una nota del liceo ‘Tacito’ – con il suo bagaglio di immaginazione, di esperienze e di cultura propone al territorio, attraverso la creazione di attività e contenuti con la realtà virtuale e aumentata». Una grande festa aperta a chi crede ancora che la bellezza sia una forma di resistenza, un varco che apre a nuovi orizzonti e che ha nella scuola che la custodisce il suo fulcro. Ed è proprio nei locali del ‘classico’, aperti eccezionalmente di sera fino alle 22, che si incontreranno i suoi alunni, i docenti, i genitori, i futuri iscritti e coloro che sono ancora indecisi e che vorrebbero frequentarlo.

Gli alunni del ‘classico’, appunto. Saranno proprio loro i veri animatori della festa, guidati da ex alunni della scuola che vogliono essere ancora parte attiva di questa serata e dai docenti, a disposizione degli ospiti. Saranno loro che presenteranno dimostrazioni di realtà virtuale, daranno vita a monologhi, pièces teatrali, tableaux vivants, concerti della band d’istituto, compariranno nei video realizzati dall’indirizzo Cambridge, animeranno il ‘Latine canere’ (un vero e proprio karaoke in latino), guideranno gli ospiti alla visita del laboratorio scientifico e a quello di lingue moderne. E vi sarà un luogo in cui si potranno raccogliere informazioni sulla scuola e sulla sua fisionomia sempre più articolata e aperta al presente: «Tante scuole in una», così il dirigente scolastico Roberta Bambini sintetizza la fisionomia del ‘Tacito’.

Questa notte speciale diventerà il luogo delle Muse: uno spazio aperto in cui la scuola diventerà museo, dove scoprire ed apprezzare gli spazi in cui i ragazzi vivono ogni giorno l’esperienza di essere ‘alunni del classico’. «Sarà una serata vissuta insieme all’insegna della partecipazione attiva – prosegue la scuola -, dell’innovazione didattica, della presenza di laboratori immersivi e visori per la realtà virtuale declinata per potenziare il coinvolgimento e l’apprendimento degli studenti».