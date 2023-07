Terni: il M5s sceglie Luca Simonetti come nuovo coordinatore

Si allarga la squadra dei coordinatori territoriali del Movimento 5 Stelle in Umbria. A Terni si è riunita l’assemblea degli iscritti, alla presenza di Thomas De Luca (coordinatore regionale) e Fabio Moscioni (coordinatore provinciale), e l’organismo ha votato Luca Simonetti in qualità di referente del gruppo territoriale di Terni. Nei giorni scorsi erano stati eletti anche Alessandra Poli (coordinatrice territoriale del gruppo di Spoleto) e Angelo Ghirelli (coordinatore del gruppo di Gubbio). «Personalmente – afferma Simonetti – ho dato la disponibilità temporanea annunciando la volontà di usare questo breve periodo per condividere e formare quelle ragazze e quei ragazzi che anche ieri hanno ribadito la volontà di esserci e di portare avanti i nostri valori. Loro non sono il futuro, loro devono essere quanto prima il presente di questa comunità perché hanno competenza, valori e volontà. Chi fosse interessato a dare un contributo attivo è sempre ben accetto». Per partecipare attivamente al gruppo territoriale è necessario essere iscritti al Movimento 5 Stelle. Per informazioni: [email protected] o attraverso la pagina Facebook Movimento 5 Stelle Terni.

Condividi questo articolo su