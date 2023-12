Terni, il NucLeo storico 1981 a sostegno delle associazioni: in 250 per l’apericena benefica

Un’apericena benefica a sostegno delle associazioni locali ‘La casa del bambino’ per i minori privi di famiglia, ‘Acqua Madre’ per i malati oncologici che subiscono operazioni fuori regione e ‘Opera Pia’ per l’assistenza dei malati con disabilità. In azione sabato sera a San Gemini il NucLeo storico 1981, il gruppo con la passione per la Ternana: in 250 si sono ritrovati su invito del presidente del Nucleo, Fabio Narciso. «Tutte le iniziative sono tese a svolgere un ruolo attivo e di riferimento per il territorio cittadino, vista anche la natura del gruppo che con i suoi membri è molto radicato nel contesto sociale ed economico. La scelta della beneficenza anche questa volta ha privilegiato una struttura e soggetti ternani. La generosità crea legami sociali, per riconoscere sé stessi e il patrimonio di valori etici radicati nella nostra comunità», il messaggio lanciato.

