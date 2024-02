Terni: il pampepato fritto conquista il bronzo ai campionati di cucina italiana

di Francesca Torricelli

Il pampepato fritto. Leggendo questa frase molti ternani saranno saltati sulla sedia, ma è l’idea che ha sradicato la tradizione per creare l’innovazione, che ha permesso a tre chef ternane di vincere la medaglia di bronzo, nella categoria ‘Street food d’autore’, ai campionati della cucina italiana che si sono svolti dal 18 al 20 febbraio a Rimini.

Le ‘panpops’

Cinzia Frosoni (capitano), Lorella Boni e Sara Di Pietro riunite nella squadra ‘Ancora noi’ hanno presentato le ‘panpops’, un’idea originale che potrebbe segnare la storia della tradizione ternana. «Dato che fatichiamo a dormire la notte – raccontano sorridendo – ci vengono in mente strane idee. E questa volta, con non poca paura, abbiamo immaginato questa rivisitazione del pampepato, dolce simbolo della nostra tradizione che da qualche anno ha ottenuto il riconoscimento Igp. Partendo dall’impasto classico, rispettando ovviamente la ricetta depositata, abbiamo creato delle palline di circa 50 grammi l’una, le abbiamo pastellate e fritte. Con la frutta candita che di solito si trova nell’impasto, abbiamo creato tre diverse gelèe: una al mosto cotto, una all’arancia, una al limone e cedro e le abbiamo versate sopra alle sfere pastellate. Speravamo nell’oro, ovviamente, ci fa molto piacere il bronzo, ma soprattutto siamo molto orgogliose e soddisfatte di aver affrontato ai campionati della cucina italiana questa grande sfida».

Il Gruppo produttori del pampepato ternano

Le tre chef definiscono una «sana follia quella di destrutturare quello che ci hanno sempre insegnato le nostre nonne e le nostre mamme e renderlo più innovativo, alla portata di tutti. Abbiamo reso il pampepato ‘street’ per degustare questo dolce tipico ternano anche in giro. Prima di partire ci siamo ovviamente confrontate con il presidente del Gruppo produttori del pampepato ternano che, dopo lo shock iniziale, ha apprezzato l’idea e ci ha fatto solo una raccomandazione, ovvero quella di rispettare la ricetta depositata. La prossima settimana incontreremo il Gruppo e faremo loro assaggiare le nostre ‘panpops’ e proporremo di allestire uno stand in centro a Terni per le prossime festività natalizie».

LE FOTO

ARTICOLI CORRELATI