Terni: chef Manzini centra l’argento ai campionati di Rimini con il team G’U’sto

Ancora soddisfazioni per Terni e l’Umbria ai campionati della cucina italiana disputati a Rimini lo scorso weekend. Gli chef Federico Manzini (La Taverna della Fortezza – Avigliano Umbro), Angelo D’Acquisto (La Chiusetta – Orvieto) e Luca Quintarelli hanno conquistato un prestigioso argento – a pochi punti dalla medaglia d’oro – con il loro team denominato G’U’sto, nome che porta in risalto la U di Umbria – vera protagonista del piatto – e la G di Giusto. «È sempre bello partecipare alle competizioni – afferma lo chef Manzini – perché ti danno la carica per provare cose nuove. Quest’anno non ero intenzionato a partecipare perché da poco ho assunto un ruolo all’interno del direttivo della Federazione italia cuochi nel reparto cerimoniale e le cose da fare ed organizzare per l’evento dei campionati erano molte. Poi all’ultimo la squadra di Angelo era rimasta senza due elementi e mi sono messo nuovamente in gioco nonostante gli impegni».

