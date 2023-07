Terni, immigrazione: mattinata di controlli della polizia a borgo Bovio

Controlli della polizia di Stato di Terni, mercoledì mattina a borgo Bovio, con l’obiettivo di verificare le posizioni sul territorio nazionale di tutta una serie di persone. Sotto la lente ci sono finiti i residenti di dieci grandi condomìni dove è stato rintracciato un cittadino straniero che aveva un provvedimento dell’autorità giudiziaria da notificare: per questo è stato condotto in questura. Una cittadina originaria di Haiti, invece, è stata invitata a presentarsi all’ufficio immigrazione per chiarire la sua posizione in Italia. I controlli – fa sapere la polizia – verranno replicati in altre zone della città nel corso dei prossimi giorni.

