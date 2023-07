Incidente senza gravi conseguenze – alle 9 circa – in via Di Vittorio a Terni, di fronte al palazzetto dello sport. Per cause in fase di accertamento sono venuti a contatti una moto Ktm ed una Fiat Panda condotta da un uomo che stava svoltando a sinistra: problemi per il centauro, soccorso dagli operatori sanitari del 118. Con loro agli agenti della polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

