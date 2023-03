Terni, in Ast via alla bonifica acustica

di S.F.

Ancora lavori in casa Ast e questa volta non legati al nuovo impianto di laminazione Zmill 11 – proveniente dal Bahrein – nel reparto Pix2. C’è una notifica preliminare di cantiere per un’operazione quantomeno inusuale in tempi recenti: si parla di un progetto di bonifica acustica con insonorizzazioni varie nell’area a freddo Pix1. Si tratterebbe di un programma di messa a norma di alcuni macchinari per via dell’adeguamento alle normative vigenti. La durata dell’operazione è stimata in novanta giorni con conclusione prevista in estate.