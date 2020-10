Terni, in quarantena 6 classi su 7 all’Alterocca

Covid anche alla scuola media ‘Alterocca’ di via Narni, a Terni. A seguito di positività riscontrate dalla Usl Umbria 2, infatti, sei delle sette classi del plesso – afferente alla direzione didattica ‘Benedetto Brin’ – sono state poste in quarantena da giovedì. Soltanto una classe, che non avrebbe avuti contatti diretti con positivi nelle ultime 48 ore, potrà proseguire le lezioni in presenza. Un elemento che, se da un lato è coerente con le disposizioni dell’autorità sanitaria, dall’altro ha lasciato perplesso più di un genitore. «Forse ci sarebbe stato più buonsenso nel tenere tutti a casa – afferma uno di loro – e, vista la situazione, procedere con la sanificazione della scuola. Per far stare tutti un po’ più tranquilli e visto che alcuni spazi sono condivisi fra tutti gli studenti. Crediamo che il periodo richieda qualche accortezza ‘extra’».

