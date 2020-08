Terni, in via Mozzoni si alza la protesta

Tornano a farsi sentire i residenti di via Mozzoni, zona fra Campomicciolo e il quartiere Matteotti – a Terni – non nuova a situazioni di degrado e abbandono. Questa volta i cittadini lamentano le condizioni complessive, sul piano del verde e della pulizia delle strade. L’erba alta infatti domina la scena, fino a ‘inghiottire’ arredi urbani, panchine e anche la fermata dell’autobus. Ma ci sono anche sfalci abbandonati, nascosti dietro i cartelli delle affissioni, cartacce, bottiglie, rifiuti sparsi. La richiesta è una: attuare interventi di manutenzione del verde e una pulizia in grado di restituire un po’ di decoro.

