Intervento dei vigili del fuoco del comando di Terni – una squadra e più mezzi – nella prima serata di venerdì, intorno alle ore 20.45, in strada di Pietrara (zona Madonna dell’Ulivo). Il personale del 115 si è portato presso un’abitazione privata per domare l’incendio della canna fumaria. La situazione è stata risolta nel giro di pochi minuti e non risultano persone rimaste coinvolte.

