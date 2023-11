Terni: incendio fa scoprire ‘serra’ con 10 piante di marijuana. Arrestato operaio

Un operaio 45enne residente nel Ternano è stato arrestato in flagrante dai carabinieri del Nor della Compagnia di Terni. L’uomo è stato scoperto in seguito all’incendio divampato nel pomeriggio di mercoledì presso un annesso della sua abitazione, a causa di un corto circuito. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni, per domare le fiamme, e i carabinieri che, accertando l’accaduto, hanno scoperto che nel locale interessato dall’incendio era stata allestita una vera e propria ‘serra’ per coltivare ed essiccare piante di marijuana, con tanto di sistemi di aerazione e illuminazione. I militari dell’Arma hanno così sequestrato dieci piante di marijuana e circa 30 grammi di droga già pronta per essere smerciata. L’arresto è stato poi convalidato dal tribunale di Terni e il 45enne – assistito dall’avvocato Bruno Capaldini – si è visto anche ritirare una pistola regolarmente detenuta.

