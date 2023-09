Terni: incidente a Maratta. Centauro 53enne in ospedale

LE FOTO

Incidente stradale nella mattinata di sabato a Terni, nella zona di Maratta, in strada di Casanova. L’impatto è stato fra un’autovettura Lancia condotta da un giovane e una moto Honda con in sella un 53enne ternano. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, soccorso dagli operatori del 118 e in prima battuta anche dai volontari della Protezione Civile che si trovavano nella vicina sede di via Casale per un corso di aggiornamento. L’uomo, cosciente ma dolorante, in particolare a una spalla, è stato trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto per i rilievi di rito e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.