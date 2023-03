Incidente stradale sabato mattina in viale Prati, a Terni. Coinvolte quattro autovetture e il bilancio – sul piano delle conseguenze per i coinvolti – è di un uomo di 78 anni trasportato in ospedale dal 118. Le sue condizioni fortunatamente non sono preoccupanti. Sul posto per gestire la viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale e della squadra Volante della questura. La ricostruzione della dinamica è affidata al personale dell’ufficio incidenti del comando di corso del Popolo.

