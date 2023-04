Terni: incidente autonomo nel tunnel. Motociclista in ospedale

Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di venerdì lungo il sottopasso di via Vittime delle Foibe, a Terni. Un 31enne ternano in sella ad una motocicletta Honda, ne ha perso il controllo dopo aver urtato il marciapiede ed è finito contro il muro laterale della galleria. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non preoccupano. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni, con loro anche gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

