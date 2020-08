Terni, incidente in via XX Settembre: scooterista in ospedale

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì all’incrocio tra via XX Settembre e via Pastrengo, già ‘teatro’ in passato di diversi episodi simili. A scontrarsi uno scooter e un’auto. Ad avere la peggio è stato come prevedibile il conducente del ciclomotore, finito a terra e quindi soccorso dal 118. Dalle prime informazioni ha riportato un trauma toracico, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. L’uomo, di circa 40 anni, stato trasportato all’ospedale Santa Maria per tutti gli accertamenti. Sul posto anche la polizia locale per le indagini sulla dinamica dell’incidente.

