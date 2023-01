Terni: incidenti in serie a Collescipoli. Due auto finiscono nel dirupo: conducenti in ospedale

Incidenti stradali in serie, con la complicità del ghiaccio presente sulla carreggiata, venerdì mattina poco dopo le ore 7 lungo la strada regionale 313 – che da Terni conduce verso Vascigliano – in zona Sant’Antimo, ovvero fra Collescipoli e Stroncone.

L’accaduto

Il primo incidente è quello di un’autovettura Renault Clio il cui conducente, un uomo, ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi nel dirupo adiacente la carreggiata. Un’altra auto che sopraggiungeva, una Ford Focus, si è fermata dopo che il guidatore si è reso conto dell’accaduto e si è subito attivato per prestare soccorso all’uomo, rimasto incastrato nella Clio. Pochi istanti e un’altra auto in transito – una Fiat Panda condotta da una donna – ha tamponato la Focus, danneggiandola, ed è a sua volta finita nel dirupo, ribaltandosi.

Soccorsi e rilievi

I due conducenti sono stati soccorsi – coscienti e non gravi – dagli operatori del 118, che li hanno trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Terni per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto, per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità, sono intervenuti i carabinieri dei comandi stazione di Collescipoli e Stroncone. Con loro anche i vigili del fuoco e gli addetti della Provincia di Terni per la pulizia della carreggiata.

LE FOTO