Terni, inclusione sociale: ‘Caccia alle uova’ in passeggiata per bimbi e genitori

Si chiama ‘Caccia alle uova’ ed è un evento organizzato dall’Associazione genitori locale in collaborazione con il Comune e Anps Umbria per favorire l’inclusione sociale. Si svolgerà giovedì 6 e martedì 11 aprile – dalle 15.30 alle 17 – ai giardini ‘La Passeggiata’ di Terni: spazio ad attività ludiche, ricreative, di logica e di collaborazione con protagonisti bambini e genitori all’interno del parco cittadino. L’iniziativa è gratuita e per informazioni è possibile contattare Giulia al 338 8014801.

