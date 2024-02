Terni, incrocio Campore-Confini: impatto con due ferite

Incidente stradale nella prima serata di venerdì al solito incrocio tra strada dei Confini e delle Campore, nel territorio comunale di Terni. L’impatto è stato fra un van Ford Tourneo con a bordo alcuni operai ed una Fiat Panda con due donne – la conducente 56enne e la passeggera 58enne, trasportate in ospedale rispettivamente in codice verde e giallo – all’interno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per la gestione della viabilità ed i rilievi.

