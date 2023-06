Terni, Intesa non molla su via Mazzini: ‘rilancio’ per la vendita della filiale

di S.F.

La contestata – poi ne sono seguite altre, l’ultima in ordine di tempo in via Narni – chiusura risale al settembre 2019 e da allora gli ampi spazi sono desolatamente vuoti. E ora nei portali specializzati c’è il ‘rilancio’ per ricordare che, nella centrale via Mazzini a Terni, ci sono 758 metri quadrati in vendita a ridosso di piazza Bruno Buozzi. Difficile immaginare che qualcosa si possa muovere a stretto giro considerando la cifra richiesta, 700 mila euro. «La proprietà in oggetto – si legge – è costituita da un’unità al piano terra e primo di un immobile a prevalente destinazione residenziale caratterizzato da una piastra basamentale. Lo stato di manutenzione risulta essere discreto». L’altra ex filiale in disuso che risulta tuttora in vendita è quella di borgo Bovio.

21 SETTEMBRE 2019, INTESA CHIUDE IN VIA MAZZINI

GIUGNO 2023, STOP ALLE FILIALI DELL’OSPEDALE E DI STRONCONE