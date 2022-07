Terni: investita da furgone in retromarcia

Incidente stradale giovedì mattina nella zona di Lungonera Cimarelli, a due passi da ponte Carrara a Terni. Una donna di 36 anni è stata investita da un furgone Mercedes Vito, condotto da un 67enne, mentre il veicolo stava facendo retromarcia. Soccorsa dagli operatori del 118, sempre cosciente, la donna è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non preoccupano. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

Condividi questo articolo su