Terni, investita da un’auto a Campitello: 84enne in ospedale

Incidente stradale martedì mattina intorno alle ore 9.30 in via del Salice, zona Campitello, a Terni. Una donna di 84 anni – A.M. le sue iniziali – è stata investita da un’autovettura Fiat Panda condotta da una 72enne ternana. Sul posto si sono portati gli operatori del 18 che hanno soccorso l’anziana investita: sempre cosciente, è stata condotta in ospedale. Ad occuparsi dei rilievi e della gestione della viabilità sono stati gli agenti della polizia Locale della I sezione territoriale e dell’ufficio incidenti.

