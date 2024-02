Terni, investito nel parcheggio dopo la lite: giovane soccorso alla stazione. Si indaga

Dopo il fatto, hanno provato ad allontanarsi per raggiungere la stazione di Terni. Ma poi il dolore era talmente forte che hanno chiamato il 118 e fatto scattare i soccorsi. All’alba di domenica un giovanissimo di origini egiziane, che si trovava in compagnia di due amici connazionali e coetanei, è stato raggiunto dall’ambulanza nella zona della stazione ferroviaria a causa delle lesioni riportate ad un piede. Sul posto, vista la situazione, si sono portati anche gli agenti della squadra Volante di Terni per provare a ricostruire l’accaduto. In pratica circa un’ora prima, nella zona del parcheggio di via Piemonte, il ragazzo sarebbe stato investito da un’auto il cui conducente è passato con una ruota sul suo piede. Da qui le lesioni e il dolore non più tollerabile che ha ‘costretto’ il giovane e i suoi amici a chiamare il 118, a far emergere la situazione. Ora, cosa sia accaduto in via Piemonte spetta alle forze dell’ordine accertarlo. Fra le ipotesi, quella della lite violenta – sul volto dei giovani, ecchimosi e segni di una scazzottata – che potrebbe essere sfociata nell’investimento con l’auto. All’apparenza, un altro episodio violento su cui fare luce.

