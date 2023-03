Terni, la 17enne Siria De Angelis in un film di Carlo Sironi

di Francesca Torricelli

Siria De Angelis, una 17enne narnese dagli occhi verdi e i capelli rossi, è tra le figuranti speciali del nuovo film dal titolo provvisorio ‘Truly madly deeply’ per la regia di Carlo Sironi. Le riprese delle scene in cui è presente Siria sono state girate a Roma dal 27 settembre al 7 ottobre: «È stata un’esperienza magnifica». La pellicola è ancora in produzione e non c’è al momento una data ufficiale di uscita

I casting

«Ho partecipato ai casting a dicembre 2021 – racconta Siria – ma non avendo avuto nessun riscontro nei mesi successivi avevo pensato fosse andato male. Un po’ demoralizzata mi ero comunque detta che sarebbe andato meglio il prossimo ‘provino’. A fine agosto, quando proprio avevo smesso di pensarci, mi è arrivata invece la comunicazione: ero stata scelta per ricoprire il ruolo di figurante speciale parlante. Che emozione».

Il taglio dei capelli

«Prima di confermare il ruolo, però, dovevo accettare una condizione: tagliare i miei lunghi capelli rossi. Non posso anticipare molto del film, ma posso dire che la protagonista interpreta una ragazza malata di cancro e io, come altre figuranti, abbiamo interpretato altre ragazze con la stessa malattia. Mia madre inizialmente non era molto d’accordo, ma l’ho convinta spiegandole che i capelli a me fortunatamente sarebbero ricresciuti in fretta e che quella sarebbe stata per me un’occasione importante di crescita a livello personale e lavorativo. Devo dire che col senno di poi ho preso la decisione giusta perché questo gesto mi ha permesso di entrare molto più nell’intimo del personaggio che ho interpretato».

Le riprese

Per Siria «sono state due settimane di riprese lunghe e impegnative, ma in un ambiente ‘caldo’ e familiare che mai mi sarei aspettata. Ho avuto già diverse esperienze nel mondo del cinema, ma lì mi sono trovata benissimo. Il regista, la produzione, il cast sono state tutte delle persone eccezionali che ci hanno fin da subito messo a nostro agio e hanno avuto sempre molta attenzione verso tutti. Il regista, Carlo Sironi, ha davvero un cuore d’oro».

Le esperienze di Siria

Come ha già accennato da lei stessa, Siria non è nuova a questo mondo. Per avere solo 17 anni ha già avuto delle apparizioni in diversi film come ‘Gli universitari’ di Federico Moccia, ‘Stai lontana da me’ con Enrico Brignano, ‘Quo Vado’ di e con Checco Zalone, ‘L’abbiamo fatta grossa’ di e con Carlo Verdone e Antonio Albanese, e diverse fiction come ‘Solo per amore’, ‘Che Dio ci aiuti’, ‘Tutto può accadere’, ‘La vera storia di Rosy Abate’.