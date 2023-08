Terni: la fila per i saldi fra via Cavour e via XI Febbraio è ormai un rito

LE FOTO

Ormai è un appuntamento tradizionale di fine agosto. I saldi (13° edizione dell’evento ribattezzato ‘Outlet’) di un noto negozio di abbigliamento di via XI Febbraio a Terni – Caracas Store – portano tanti giovani a mettersi in fila già dalla giornata di domenica, in attesa che lunedì mattina aprano i battenti. Evidentemente lo store sa fare centro in fatto di gusti dei giovanissimi. Già dalla giornata di domenica si è infatti formata una lunga fila di teenagers, pronti a trascorrere la notte fra via Cavour e via XI Febbraio, come ogni anno, di fronte al disappunto di qualche residente. Ma tant’è, e per i ragazzi i saldi sono anche l’occasione per socializzare. Se poi ci sarà qualche buon affare, tanto meglio. L’attenzione, intanto, è tutta per questa curiosa tradizione ‘commerciale’ che si rinnova da qualche anno a questa parte.