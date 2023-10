Terni, la Gap replica ai sindacati: «Relazioni ottime con Ast. Premi e aumenti, nel 2024 li valutiamo»

L’azienda Gap Spa – Gruppo Piantoni di Sovere (Bergamo) – che conta circa 140 dipendenti ed è operante presso il parco rottami delle acciaierie Ast Arvedi di Terni, interviene a distanza di qualche giorno dalla nota con cui i sindacati – Fiom, Fim, Fismic oltre alla Rsu – avevano lamentato tutta una serie di criticità, a partire dalla mancata erogazione del premio di risultato, lanciando al tempo stesso accuse verso Ast.

Il comunicato

«Gap Spa – si legge nella nota aziendale – preso atto del comunicato sindacale dello scorso 3 ottobre, ritiene di dover intervenire per chiarire alcune affermazioni riportate dalle organizzazioni sindacali. Innanzi tutto va specificato come l’azienda, in relazione alle richieste di premio sollecitate dai sindacati, non abbia mai escluso la possibilità, anche concreta, di valutare un adeguamento delle retribuzioni. Gap nel corso degli incontri tenuti – prosegue il comunicato – ha semplicemente ribadito che non poteva riconoscere un premio ai lavoratori in questo momento. Il periodo appena terminato, infatti, ha visto addirittura la necessità di ricorrere all’utilizzo di ammortizzatori sociali a fronte di un calo del lavoro. L’azienda stessa, invero, si è detta disponibile, vista la ripresa appena iniziata (e non ancora consolidata, quindi), a valutare nel corso del prossimo anno gli adeguamenti di cui sopra. Oltre a ciò, altro chiarimento che va fatto al fine di rassicurare la forza lavoro, la scrivente – conclude l’azienda – ribadisce con forza che i rapporti con la committente sono assolutamente distesi, collaborativi e costruttivi in un’ottica di ottimistica previsione di prosecuzione dell’attività nel sito di Terni».