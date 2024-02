Terni: la gioielleria diventa galleria d’arte per la mostra sui baci che hanno fatto storia

LE FOTO

È stata inaugurata nel pomeriggio di sabato la mostra #TheKiss di Enrico Tubertini, presso gli spazi della gioielleria Lorioro a Terni (via Leonardo da Vinci 2/B). Si tratta di una personografia in cui è protagonista l’iconico bacio del film Ghost, all’interno del quale Tubertini ha inserito le sue forme colorate, le tessere emozionali dei baci più famosi della storia del cinema, della fotografia, del fumetto e dell’arte. Nella serie di quattro trasmutografie ha invece reinterpretato, arricchendole con il suo mondo di colori pop e coinvolgenti, quattro opere d’arte del passato: Il Bacio di Gustav Klimt, Il Bacio di Francesco Hayez, Gli amanti di René Magritte e Il bacio del fotografo Robert Doisneau. L’evento è stato presentato dalla critica d’arte Marta Lock: «Lo stile di Enrico Tubertini – afferma -, artista comunicativo e convinto che le emozioni suscitate dai frammenti compongano quel puzzle meraviglioso che è l’esistenza di ciascuno, è decisamente originale perché capace di sovvertire le regole creative del mosaico, nella sua evoluzione più contemporanea, e dell’arte digitale». Enrico Tubertini sta compiendo un importante percorso espositivo internazionale: da Vienna a Lisbona, da Copenaghen ad Eggedal in Norvegia, ad agosto e a dicembre 2024 esporrà a Parigi, è rappresentato in gallerie a Mantova, Lamezia Terme, Roma e Copenaghen, una sua personografia Leo500 è stata acquistata dal Museo delle Macchine di Leonardo a Venezia e un’altra – dedicata all’artista Paolo Salvati – è stata acquistata dai suoi eredi per la collezione dell’Archivio Paolo Salvati. Il progetto è l’inizio di un percorso nato dal desiderio di Lori, titolare della gioielleria Lorioro, di ospitare all’interno del suo negozio eventi volti a creare sinergie emozionali e a far comprendere quanto l’interazione tra varie forme d’arte possa produrre ‘vibrazioni’ positive e coinvolgenti. La mostra #TheKiss sarà visitabile fino al 29 febbraio negli orari di apertura della gioielleria (9-13 e 16-20).