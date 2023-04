La Lega si presenta: «Latini grande sindaco ma siamo lealmente con Masselli»

Anche la Lega ha presentato la propria lista di candidati per le prossime elezioni comunali di Terni, con l’inaugurazione del comitato elettorale di via Petroni, venerdì pomeriggio. Presenti i vertici del partito, amministratori umbri – come il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini – e simpatizzanti. «Questa lista – ha detto il segretario provinciale del partito, David Veller – rappresenta uno spaccato completo della società civile ternana». La vice segretaria regionale, Valeria Alessandrini, ha affermato che «l’anima della Lega è qui, nella città e fra la gente. Questo è il nostro Dna». Poi è stata la volta del segretario regionale Virginio Caparvi: «Sostentiamo lealmente e convintamente la candidatura di Orlando Masselli a sindaco di Terni – ha detto -. In questi cinque anni il centrodestra ha dimostrato di saper amministrare dopo anni di fallimenti del centrosinistra. Voglio ringraziare – ha aggiunto – l’amministrazione uscente e Leonardo Latini che è stato un grande sindaco. Le questioni del centrodestra hanno poi portato su altre strade e la nostra scelta è stata l’unità della coalizione, perché una divisione sarebbe stata sicuramente perdente. Questo è il ‘bene superiore’ che abbiamo voluto perseguire e ci candidiamo per proseguire un percorso testimoniato da fatti concreti, non da chiacchiere». Orlando Masselli a definito la Lega «uno dei pilastri del centrodestra. La lista vede al proprio interno persone di grande spessore politico e amministrativo». Dal candidato sindaco, parole al miele per gli amministratori che hanno inteso ricandidarsi: gli assessori Giovanna Scarcia e Federico Cini, ma anche per i consiglieri Federico Brizi, Sergio Armillei e Maria Cristina Brugia.

LE FOTO