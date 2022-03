Terni e le biciclette in giro per la città. La polizia di Stato nella mattinata di giovedì ha lanciato un messaggio social in seguito ad un ritrovamento da parte della squadra Volante: è da donna, di colore grigio marca Btwin modello original5 con numero seriale 000830292123, presumibilmente rubata il 4 marzo in zona centro. «I proprietari, muniti di denuncia e/o di ricevuta di acquisto, posso rivolgersi alla questura di Terni in via Antiochia 12».

