Terni: l’Accademia Shaolin Kung Fu primeggia a Velletri ed è pioggia di medaglie

Pioggia di medaglie per l’Accademia Shaolin Kung Fu di Terni, guidata dal maestro Luca Primavera, al trofeo nazionale di arti marziali ‘Bruce Lee 50 anni dopo’ che si è disputato lo scorso weekend al palasport di Velletri (Roma). Quindici gli atleti della Shaolin Kung Fu presenti all’evento, primo appuntamento agonistico dopo un’estate a pieno regime. Di seguito la nota del club che celebra i propri ‘campioni’: «In primis la vittoria senza se e senza ma di Giada Bronzini che torna a casa con tre ori ed un argento: una conferma dopo l’internazionale di Perugia. I complimenti anche a Gabriel Castiglione che, sia a mani nude che con il bastone, ha conquistato la giuria con due ori ed un argento, insieme a Giacomo Barbarossa nel prestabilito con il bastone. Greta Frattaroli, dopo la prima forma un po’ indecisa, ha completato la competizione con un oro con il bastone lungo. Le piccole promesse Armando Bianchi, Nicola Vinciarelli, Michele Brugnetta ed Edoardo Ceccotti hanno cinquistato ori ed argenti emozionanti. Nel sandà light i complimenti per l’efficacia e la spettacolarità delle tecniche portate vanno a Giacomo Barbarossa e Filippo Antolini. Oro anche per Valentina Lattanzi mentre l’argento è stato conquistato da Valentina Tattoli ed Angelo Tanas, esordienti nel light. Mentre tra i piccoli tigrotti nel sanda emerge ancora una volta Edoardo Ceccotti, oro».