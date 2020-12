Terni, l’Ancri vicina ai bisognosi: donazione per mensa S. Martino

Prodotti alimentari come biscotti, latte, legumi e tonno a lunga conservazione. E generi di prima necessità: sono stati donati dall’Ancri, l’Associazione nazionale insigniti al merito della Repubblica italiana, alla mensa dei bisognosi San Martino – si trova in via Ciaurro – della Caritas di Terni. «Utilissimi per i nostri ospiti e famiglie da noi seguite e in grande aumento in questo periodo di pandemia. I volontari Caritas e San Martino ringraziano l’associazione per il gesto di grande sensibilità e attenzione dimostrata verso i più fragili». La consegna c’è stata lunedì in presenza di Maria Letizia Garagnani e del cavaliere Enrico Carletti.

