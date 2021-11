Terni: l’Arma ‘stanga’ un night. Sospensione, denuncia e sanzioni

Una denuncia a piede libero – quella di un 78enne di origini romene, già noto alle forze dell’ordine, amministratore unico della società che gestisce il locale -, la sospensione dell’attività e sanzioni a raffica: 15 mila euro di natura penale e 30 mila per violazioni di carattere amministrativo.

Il controllo

Queste le principali conseguenze per un nightclub del territorio della provincia di Terni, controllato durante la notte di Halloween – quella fra il 31 ottobre e il 1° novembre – dai carabinieri del comando stazione di Stroncone e del Nucleo ispettorato del lavoro di Terni. Un’attività messa in campo dal comando Compagnia di Terni per verificare il rispetto delle norme in materia di tutela del lavoro.

Le irregolarità

Nel locale notturno i militari hanno individuato tre ragazze di origini straniere, di età compresa fra i 21 e i 25 anni, occupate come ‘figuranti di sala’ ma prive del permesso di soggiorno. Inoltre è stato riscontrata la mancanza di un regolare contratto di lavoro per sei lavoratori sui dodici totali. Per le tre giovani ballerine è scattato anche l’invito a presentarsi presso la questura di Terni – ufficio immigrazione – per regolarizzare la propria posizione in Italia.